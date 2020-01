Koncert zaplanowano na 9 czerwca w klubie Hydrozagdka.

Wage War - amerykański zespół metalcore pochodzący z Florydy. W skład zespołu wchodzą wokalista Briton Bond, gitarzysta rytmiczny i wokalista Cody Quistad, główny gitarzysta Seth Blake, basista Chris Gaylord oraz perkusista Stephen Kluesener. Wage War mają na koncie trzy albumy studyjne, a ostatni z nich zatytułowany ,,Pressure’’ został wydany w 2019 roku.

Wage War supportowali takie zespoły jak August Burns Red, Chelsea Grin, I Prevail, The Amity Affliction, Northlane, Every Time I Die, For Today czy Of Mice & Men.

Jeszcze w tym roku zespół wyruszy w europejską trasę koncertową. Warszawa jednym z przystanków.

Organizatorem koncertu jest Live Nation Polska.

Ogólna sprzedaż biletów na koncert w Polsce rozpocznie się w piątek, 31 stycznia o godz. 10:00 na LiveNation.pl