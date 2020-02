"The Velvet Tour" rozpocznie się 30 sierpnia w Manchesterze, podczas festiwalu Manchester Pride. Następnie Lambert wystąpi w londyńskiej Wembley Arenie, by dalej przemierzać kolejne miasta Europy. W Polsce artystę zobaczymy 7 września w EXPO XXI w Warszawie. Trasa zakończy się 12 września w Helsinkach.

Reklama

Do sieci trafiła też nowa piosenka Lamberta "Roses". Za produkcję odpowiada Fred Ball. Za funkowe brzmienie - legendarny Nile Rodgers.

Jeszcze przed rozpoczęciem solowej trasy "The Velvet" Adam Lambert wraz z Queen wyruszy w europejską część trasy "The Rhapsody" (w ramach projektu Queen + Adam Lambert). Zaplanowanych jest m.in. 10 występów w londyńskiej O2 Arena, a także koncerty we Francji, Belgii, Szwajcarii, Niemczech, Danii, Holandii oraz Hiszpanii.

Pomiędzy występami z Queen wokalista będzie tej wiosny rezydentem w The Venetian Resort Hotel & Casino w Las Vegas.