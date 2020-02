Autor wiralowych piosenek „Maniac”, „Crush Culture”, czy „The Story”, które zyskały setki milionów streamów, zagra w warszawskiej Progresji 9 maja. Bilety w cenie 99 zł będą dostępne od 14.lutego

Twórczością Conana zachwycały się największe media w Stanach Zjednoczonych, a powoli zdobywa on też sławę w Europie. Do grona jego fanów zaliczają się między innymi Billie Eilish, BTS, Matty Healy z The 1975, Brendon Urie z Panic! at the Disco, Troye Sivan, Lewis Capaldi, czy Noah Cyrus.