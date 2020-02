Natalia pochodzi ze Słupska i tam rozpoczęła się jej przygoda ze sceną – muzyczną i teatralną.

Reklama

Od 2007 współpracowała z pianistą i kompozytorem Piotrem Proniukiem z którym stworzyli bluesowy projekt o nazwie Sikora Proniuk Duo. Wynikiem ich wspólnej działalności jest płyta „Absurdustra–Próba Norwida”wydana w 2011. Występowała w zespole metalu symfonicznego At the Lake, oraz była wokalistką zespołu Mięśnie.

W 2013 wygrała drugą edycję programu TVP2 The Voice of Poland. W tym samym roku za wykonanie utworu „Konie” zajęła pierwsze miejsce w konkursie SuperDebiuty na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Zdobyła również Srebrny Samowar na Festiwalu Piosenki Rosyjskiej w Zielonej Górze za wykonanie piosenki „Jasnyj sokol” z repertuaru zespołu Lube.

W 2014 wydała drugi, solowy album studyjny, pt. BWB Experience.

W maju 2018 roku ukazał się kolejny album Natalii pt. „Tribute to Mira Kubasińska” w hołdzie dla wokalistki grupy Breakout, a został on nagrany z muzykami go współtworzącymi tj. Krzysztof Dłutowskim, Dariuszem Kozakiewiczem oraz Winicjuszem Chróstem.

Jest absolwentką Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie (2010), dzieli więc swój czas zawodowy między koncertowanie a pracę w teatrze. Obecnie jest aktorką w Teatrze Polonia w Warszawie gdzie wciela się w rolę Edith Piaf w spektaklu „Piękny Nieczuły”, a w musicalu “Huśtawka” na motywach sztuki „Dwoje na huśtawce” Williama Gibsona gra główną rolę. Spektakl prezentuje Och-Teatr w Warszawie, a premiera odbyła się w listopadzie zeszłego roku.

W maju 2019 roku ukazała się autorska płyta Natalii Sikory pt. „Ailatan”. Na tej płycie pośród 12 premierowych piosenek znajdują się „Ostrożnie, to moje serce” do słów Marka Gaszyńskiego, „W ogniu” Dariusza Kozakiewicza oraz „Korpo potwory” – Jacka Perkowskiego i Paco Sarra.

Ten album został nominowany do nagrody "Fryderyk" w kategorii Blues.

Natalia Sikora – wokal

Tomasz Płonka – bas

Krzysztof Zagajewski - gitara

Michał Marecki – instrumenty klawiszowe

Vlodi Tafel – perkusja