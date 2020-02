Koncert zaplanowano na 30 czerwca – Warszawa, klub Proxima.

Bilety w ogólnej sprzedaży od piątku, 28 lutego od godziny 11:00 na LiveNation.pl

Amerykańska grupa deathcore, która czerpie z elementów black metalu, grindcore, matcore i groove metal, Suicide Silence, w 2007 roku wydała swój debiutancki album „The Cleansing”. Zespół tworząc swoją muzykę poszukiwał inspiracji w twórczości takich artystów jak Sepultura, Cannibal Corpse, Death i Possess.

Debiutancki album zespołu „The Cleansing”, który powstał pod skrzydłami wytwórni Century Media, został wydany we wrześniu 2007 roku i został wyprodukowany przez Johna Travisa. Album poruszył i wstrząsnął gatunkiem, pojawiając się na listach przebojów Billboard Top 100 i stał się jednym z najlepiej sprzedających się albumów tej wytwórni. Po wydaniu albumu zespół regularnie koncertował w Stanach Zjednoczonych i w Europie z Parkway Drive i Bury Your Dead.

Dzięki wydanej w 2009 roku płycie „No Time to Bleed” zespół po raz pierwszy znalazł się na liście 40 najlepszych albumów, a sam album zebrał pozytywne recenzje. Trzeci album „The Black Crown” przeszedł z tematów antyreligijnych na osobiste tematy autora tekstów Mitcha Luckera i stał się najważniejszym albumem w ich karierze. Do stworzenia ich szóstego albumu „Become the Hunter” z 2020 roku, zespół zaprosił do współpracy producenta, Steve'a Evettsa (The Dillinger Escape Plan, Sepultura, Hatebreed), i powrócił do swoich ekstremalnych metalowych korzeni.