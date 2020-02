Artystka świętować będzie 25-lecie albumu Jagged Little Pill oraz promować najnowszą płytę Such Pretty Forks In The Road. Alanis wystąpi w 13 europejskich miastach: począwszy od koncertu w Kopenhadze 23 września, kończąc na paryskiej AccorHotels Arena 22 października. Artystka odwiedzi również Polskę. Występ zaplanowany jest na 10 października w EXPO XXI w Warszawie. Gościem specjalnym podczas koncertów w Europie będzie Liz Phair.

Bilety na koncert w EXPO XXI (10.10.2020) w ogólnej sprzedaży dostępne będą od piątku 28 lutego od 10:00 na LiveNation.pl i Ticketmaster.pl. Przedsprzedaż dla posiadaczy kart Citi Handlowy rozpocznie się w środę, 26 lutego o 10:00 i zakończy się w piątek, 28 lutego o 09:00.

Przedsprzedaż Ticketmaster rozpocznie się w czwartek, 27 lutego o 10.00 na Ticketmaster.pl i potrwa do piątku, 28 lutego do 10.00.