"Choć program festiwalu jest dopracowany w każdym szczególe, a bilety na większość koncertów wyprzedane, realizacja Festiwalu Muzyki Filmowej nie będzie niestety w tym roku możliwa. Nikt nie może dziś z całą pewnością i odpowiedzialnością przewidzieć momentu zakończenia pandemii COVID-19, ani jej długofalowych skutków, z którymi przyjdzie się nam zmierzyć" - napisała w komunikacie przekazanym mediom dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego Izabela Helbin.

Organizatorzy po analizie ryzyka i w związku ze stosunkowo bliskim czasem do jego rozpoczęcia podjęli decyzję, że program tegorocznego festiwalu zostanie zrealizowany od 25 do 30 maja 2021 r.

Jak zaznaczono w komunikacie Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie, to kilkadziesiąt projektów muzycznych, zamówienia kompozytorskie, premiery suit i innych form symfonicznych, które powstają specjalnie dla festiwalu. To także potężna produkcja wiążąca się z wykorzystaniem najnowszych technologii, techniki scenicznej, a także organizacji widowni i wielkie przedsięwzięcie logistyczne, niemożliwe do zrealizowania w ostatniej chwili i w dowolnym czasie.

Dyrektor artystyczny Festiwalu Robert Piaskowski poinformował, że podjęto rozmowy ze wszystkimi twórcami, aby potwierdzić ich dyspozycyjność w maju przyszłego roku. "Poza jednym wyjątkiem – Stranger Things Live, gdzie rozmowy z wykonawcami jeszcze trwają, przenosimy festiwal w całości na 2021 rok. Będziemy także próbowali wzmocnić go dodatkowymi pomysłami, o których będziemy informowali na bieżąco. Od kilku dni równolegle pracujemy nad stworzeniem wirtualnej obecność FMF w internecie" - zapewnił Piaskowski.

Tegoroczny Festiwal Muzyki Filmowej będzie obecny w maju online - na Facebooku FMF oraz na antenie RMF Classic. Zgodnie z planem zostaną wówczas rozstrzygnięte konkursy "Polska Ścieżka Dźwiękowa Roku 2019" oraz "FMF Young Talent Award 2020". Zwycięzcy wykonają swoje nagrodzone suity podczas przyszłorocznych koncertów, na 2021 rok przełożone zostało przyznanie Nagrody Kilara i Ambasadora FMF.

Osoby, które kupiły bilety i karnety przez portal Eventim.pl, otrzymają wiadomość mailową o sposobie dokonania zwrotów. Ci którzy zakupili je w punktach sprzedaży stacjonarnej Eventim mogą je zwrócić wyłącznie w tym samym punkcie, a jeśli nabyli je w punktach InfoKraków, które obecnie są zamknięte, będą mieli na to sześć miesięcy od daty planowanego wydarzenia. Termin dokonywania zwrotów może ulec wydłużeniu.

Organizatorami FMF są: miasto Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe i RMF Classic. W zeszłym roku we wszystkich festiwalowych wydarzeniach uczestniczyło ok. 40 tys. osób.