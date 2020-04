Larkin Poe na dwóch koncertach w Polsce:

28 lutego 2021 - Kraków, klub Kwadrat

01 marca 2021 - Warszawa, klub Proxima

Po dwóch owocnych latach, w czasie których zespół otrzymał nominację do Grammy za swój przedostatni, wysoko notowany album i koncertował na całym świecie - od Nashville do Nowej Zelandii, Larkin Poe powraca.

Zespół ponownie wcielił się w rolę producenta albumu, który zostanie wydany w ich własnej wytwórni Tricki-Woo Records. SELF MADE MAN ujrzy światło dzienne 1 maja 2020. Multiinstrumentalny siostrzany duet, który tworzą Rebecca i Megan Lovell, pochodzą z Nashville, lecz wychowały się w Atlancie. Ich muzyka i przekaz w stronę niezbadanych terenów, zainspirowany epickimi podróżami po całym świecie, ciągle ma w sobie korzenie pochodzące z uwielbianej przez nie południowej części USA. Poczynając od grzmiącego mocą pierwszego kawałka na albumie „She’s A Self Made Man”, po nostalgiczne „Tears of Blue to Gold” czy ostrzejsze, zakrapiane bluesem rodem z Chicago „Scorpion” po radosne „Easy Street”, album jest naznaczony ambicją łączącą eklektyzm, energiczne brzmienia i otwartość. Uniwersalne teksty są przepełnione połączeniem tradycji z inwencją i wyjątkową umiejętnością Larkin Poe poruszania serc i dusz ludzi na całym świecie.

Polska publiczność będzie miała możliwość usłyszeć nowy album w wersji live aż dwukrotnie. W 2021 roku Larkin Poe odwiedzą dwa polskie miasta w ramach swojej europejskiej trasy koncertowej. Supportem bedzie Crown Lands.