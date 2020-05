Do ostatniej chwili walczyliśmy o "CRF 2020", wierząc, że odległy, sierpniowy termin daje nam szansę na przetrwanie. Jednak w obliczu epidemiologicznego i ekonomicznego kryzysu wszyscy stajemy się równi, a hasła o społecznej odpowiedzialności zobowiązują jak nigdy dotąd. W związku z tym, w trosce o bezpieczeństwo uczestników, artystów i realizatorów festiwalu, postanowiliśmy przeformułować tegoroczną edycję - Cieszanów Rock Festiwal 2020 przechodzi do sieci – poinformował w środę dyrektor artystyczny wydarzenia Artur Tylmanowski.

Reklama

Zaznaczył, że wkrótce zostanie ogłoszony program tegorocznej edycji Cieszanów Rock Festiwal online, który odbędzie się w dniach 19-21 sierpnia. W nowej, internetowej formule znajdzie się internetowy przegląd zespołów, koncerty i live chaty z artystami, którzy mieli wystąpić w Cieszanowie w tym roku, akcje społeczne i konkursy.

Doskonale rozumiemy, że wirtualna rzeczywistość nie zastąpi klimatu CRF, koncertów w plenerze i wakacyjnej zabawy nad kąpieliskiem Wędrowiec. W tym roku, jeszcze mocniej niż zazwyczaj, potrzebujemy waszego suportu. Załóżmy festiwalowe koszulki, rozbijmy namioty w ogródkach i pokażmy internautom siłę #cieszanuje! – zachęcił dyrektor artystyczny.

Dodał, że obecnie trwają przygotowania, aby przenieść program tegorocznego festiwalu na kolejną, 12. edycję.

Ponadto kontynuowane są prace nad nowymi strefami aktywności festiwalowych, takimi jak: Scena Otwarta CRF, impreza Silent Rock oraz działania na rzecz dostępności festiwalu dla osób z niepełnosprawnościami.

Organizatorzy zapewniają, że ci, którzy kupili już karnety na tegoroczny festiwal mogą zachować go na 2021 rok lub zwrócić do 29 maja. Można to zrobić osobiście w Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie lub mailowo. Szczegóły dotyczące zwrotów są dostępne na stronie www.cieszanowrockfestiwal.pl.