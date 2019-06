Do składu jubileuszowej, 10.edycji Cieszanów Rock Festiwalu dołącza Kat & Roman Kostrzewski. To jeden z najbardziej wpływowych zespołów w historii polskiej muzyki metalowej. W 2004 roku w zespole nastąpił rozłam po czym Ireneusz Loth i Roman Kostrzewski powołali do życia zespół pod szyldem Kat & Roman Kostrzewski. Obecnie jedynym artystą z pierwotnego składu grupy Kat jest wokalista Roman Kostrzewski. Zespół wypuścił cztery albumy: „Biało-czarna”, „Buk-akustycznie” ponownie zarejestrowany kultowy materiał „666”, i najnowszy „Popiór”.

Równie legendarny jest kolejny zespół czyli bieszczadzka legenda punka – KSU. Przetrwali PRL i tworzone kolejno Rzeczypospolite. W 2017 roku stuknęło im 40 lat. To legenda polskiego punka rodem z Ustrzyk Dolnych. Na czele zespołu stoi od początku jego istnienia charyzmatyczny lider, wokalista i gitarzysta - Eugeniusz „Siczka” Olejarczyk. Nieśmiertelne szlagiery tego zespołu jak "Liban", "1944 (w okopie)", "Pod prąd", "Moje Bieszczady " czy "Ustrzyki" nuci już czwarte pokolenie słuchaczy. Dzięki niemu położone w Bieszczadach Ustrzyki Dolne stały się na zawsze miejscem kojarzonym z erupcją polskiego punka.

Kolejnym zespołem jest grający ska Skampararas, który podczas CRF 2019 promował będzie swój najnowszy album – „United”.

Do składu tegorocznej edycji dołączą również zwycięzcy Przeglądów Kapel CRF 2018 – Exact Division, Samaya i Klaustrofobia.

Dotychczas ogłoszone zespoły to: Dubioza Kolektiv, Pidżama Porno, Lao Che, Dezerter, Luxtorpeda, Vader, Acid Drinkers, Armia, EL Dupa Unkaziked, Łydka Grubasa, Koniec Świata, Cyrk Deriglasoff, Hańba!, Inkwizycja, Czarny Ziutek z Killerami, Ankh, Arek Jakubik Solo, SIQ, Woda Ski Bla, Dream Atlas, Free Trip, Koniec Listopada, The Freuders, Stonage Full Of Sun, 8 Lat w Tybecie, Sekcja, Snowblind.

Cieszanów Rock Festiwal

15-17 sierpnia 2019, Kąpielisko Wędrowiec, Cieszanów

Cieszanów Rock Festiwal to obecnie największa i najstarsza impreza rockowa na Podkarpaciu, a także jeden z najbardziej klimatycznych letnich festiwali w Polsce. Wydarzenie idealne dla fanów plenerowych koncertów ceniących sobie kameralność i przyjacielską atmosferę. Niezapomniane występy czołówki polskiego rocka, zagraniczne gwiazdy, przegląd młodych zespołów, zabawa nad kąpieliskiem i całonocne imprezy na polu namiotowym, tworzą unikalny klimat i co roku przyciągają kilkanaście tysięcy uczestników.

Ponadto festiwal obfituje w wydarzenia towarzyszące tj. rockoteki, wystawy fotograficzne, warsztaty muzyczne i turnieje sportowe oraz spotkania z artystami w Strefie Fan.

Karnet trzydniowy obejmuje koncerty 15.08 na Scenie Alternatywnej oraz 16-17.08 (Scena Główna) – kosztuje 130 zł

Bilet jednodniowy – 50 zł

Pole namiotowe – kosztuje 40 zł (stała cena)