Już 2 lipca Natalia wystąpi podczas Red Bull Trasy Życzeń – jedynego takiego wydarzenia online, podczas którego artyści grają w pełnym składzie całe koncerty, w pełnej produkcji koncertowej. Co więcej, jest to formuła, która pozwala publiczności wpłynąć na losy koncertu. To fani i internauci zadecydują jakie utwory podczas koncertu zagra artystka. Szczegóły dotyczące koncertu i możliwości głosowania znajdziecie na profilach Natalii na Facebooku i Instagramie.

Reklama

Kolejnym koncertowym krokiem artystki tego lata będzie jej pierwszy w tym roku występ w Warszawie z udziałem publiczności. 29 sierpnia zagra koncert plenerowy w Pradze Centrum, który odbędzie się zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami dot. ilości publiczności.