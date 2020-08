"31 sierpnia 1980 r. przedstawiciele strajkujących robotników i komunistycznej władzy podpisali w Stoczni Gdańskiej porozumienia sierpniowe. Powstał największy niezależny związek zawodowy +Solidarność+. Z okazji 40. rocznicy tego wydarzenia Telewizja Polska wyemituje filmy dokumentalne, fabularne, reportaże i audycje publicystyczne" - poinformował w czwartek dział PR TVP.

W TVP1 31 sierpnia o godz. 20.10 rozpocznie się transmisja specjalnie zorganizowanego w Gdańsku koncertu pt. "Dorosłe dzieci".

"Nie ma takiej formuły koncertowej, która w pełni oddałaby skalę i atmosferę wydarzeń Sierpnia 1980. Dlatego twórcy koncertu Dorosłe dzieci stworzyli pełne symboliki, nowoczesne widowisko, w które tchnęli ducha tamtych czasów" - wyjaśniono w zapowiedzi koncertu.

Przypomniano, że "piosenka odegrała w wydarzeniach sierpniowych niebagatelną rolę", a "strajkujący stoczniowcy, stłoczeni w niewielkiej sali BHP, słuchali utworów i tekstów na żywo wykonywanych przez polskich artystów".

Jak wyjaśniono, podczas koncertu nowi wykonawcy w nowych aranżacjach i z udziałem orkiestry symfonicznej wykonają "przeboje lat 70. i 80. XX w. oraz wymowne pieśni dwóch największych bardów Solidarności Jacka Kaczmarskiego i Przemysława Gintrowskiego, a także Macieja Pietrzyka".

"Koncert odbędzie się w miejscu symbolicznym, w którym 40 lat temu narodziła się Solidarność, w pustym doku, usytuowanym na przedłużeniu drogi, dziś zwanej Drogą do wolności. Podczas widowiska zostanie przedstawiona metaforyczna budowa statku, co w symboliczny sposób nawiąże do powstania Solidarności" - czytamy w przesłanej informacji.

W trakcie koncertu zaplanowano również prezentację unikatowych materiałów dokumentalnych z archiwum TVP i NSZZ "Solidarność".

Widowisko poprowadzą Agnieszka Oszczyk i Radosław Pazura. W koncercie wezmą udział: Olga Szomańska, Marek Piekarczyk, Skubas, Jacek Bończyk, Gospel Rain, Marcin Januszkiewicz, Maciej Musiałowski, Ania Rusowicz, Wojciech Cugowski, Zuza Jabłońska, Mateusz Ziółko, Natalia Sikora i Janusz Radek.

Jak poinformowano w przesłanej PAP informacji z okazji 40. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych, "TVP przygotowała również portal solidarnosc.tvp.pl oraz spot okolicznościowy".

