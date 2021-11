18.07.2022, Sopot, Opera Leśna. Bilety w sprzedaży ogólnej od 26 listopada o godz. 9:00 na LiveNation.pl.

To właśnie dziś Robert Plant i Alison Krauss zaprezentowali światu swoje najnowsze dzieło zatytułowane „Raise The Roof”. Długo oczekiwany następca epickiego albumu "Raising Sand" z 2007 roku jest już dostępny! Z tej okazji duet ogłosił pierwszą od dwunastu lat trasę koncertową. Począwszy od 1 czerwca 2022 roku, członkowie elitarnego Rock and Roll Hall of Fame oraz 27-krotni laureaci nagrody Grammy będą prezentować nowe utwory podczas międzynarodowej trasy, składającej się głównie z koncertów plenerowych. Wydarzenia odbędą się w USA, Wielkiej Brytanii i Europie.

Bilety na europejską cześć trasy trafią do sprzedaży 26 listopada o 9:00. Fani mogą skorzystać z ekskluzywnej przedsprzedaży biletów na europejskie koncerty, kupując dzień wcześniej w sklepie DIG! dowolny format płyty: standardowe CD, Deluxe CD, które zawiera dwa dodatkowe bonusowe utwory, 180g podwójny winylowy album w wersji z rozkładaną okładką lub specjalną limitowaną edycję Coke Bottle Green LP. Zakupu można dokonać do godziny 12:00 we wtorek 23 listopada 2021. Przedsprzedaż biletów w Dig! rozpocznie się o 9:00 w środę 24 listopada. Więcej europejskich dat zostanie ogłoszone niebawem.