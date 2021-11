Avatar zagra w warszawskim klubie Proxima 28 lutego 2022 roku.

Grupa Avatar koncertowała w wielu krajach u boku takich sław jak Five Finger Death Punch, Sabaton, Lacuna Coil czy Avenged Sevenfold. Zespół odwiedził również największe światowe festiwale: Welcome to Rockville oraz Earthday Birthday w USA, Bloodstock oraz Wacken Open Air w Niemczech, Alcatraz Metal Fest w Belgii, Metaldays w Słowenii czy Download w Wielkiej Brytanii. Kapela zrobiła również furorę na Pol'and'Rock Festival 2019, podczas którego podbiła serca polskiej publiczności.

Podczas warszawskiego koncertu zobaczymy również Veil of Maya i Sonic Assault.

Amerykański zespół Veil Of Maya to jeden z czołowych przedstawicieli progresywnej sceny Deathcore. Jeden z największych obecnie zespołów na szeroko pojętej scenie deathcore'owo-metalcore'owej istnieje od 2004 roku. Ich niezwykłe, energetyczne koncerty zachwycają fanów na całym świecie. Ostatnim albumem w dorobku grupy jest wydany w 2017 roku "False Idol". Grupa jednak nie próżnuje i stale wydaje pojedyncze piosenki. Najnowsza z nich "Outrun" wywołała niemałą sensację wśród fanów grupy i znawców gatunku. Wcześniej grupa wypuściła jeszcze "Members Only" z 2019 roku, "Outsider" z 2020 roku oraz "Viscera", który został wydany na początku tego roku.

Sonic Assault to niedający się jednoznacznie sklasyfikować metalowy zespół pochodzący z Göteborga w Szwecji. Grają progresywny thrash metal z dużymi wpływami innych gatunków, takich jak black metal czy hardcore. Po długiej przerwie zespół odrodził się w 2019 roku z nowym perkusistą, brzmieniem i wizerunkiem.