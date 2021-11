17.08.2022 – WARSZAWA– Letnia Scena Progresji Bilety w sprzedaży ogólnej od 2 grudnia od godz. 10:00 na LiveNation.pl.

Artystka rozpoczęła rok z wielkim sukcesem jako trener w programie The Voice UK. Jej podopieczny, Craig Eddie zwyciężył 10. edycję tego popularnego programu. Anne-Marie od stycznia zajmuje również wysokie pozycje na brytyjskich listach przebojów. Utwór "Don't Play", nagrany we współpracy z KSI i Digital Farm Animals, nie tylko spędził oszałamiające 12 tygodni w UK Top 10 Official Singles Chart, lecz stał się również laureatem zestawienia w kategorii Brytyjska Wokalistka. Ale Anne-Marie dopiero się rozkręca!

Urodzona w Essex gwiazda zakończyła prace nad swoim drugim albumem.

"Jestem niesamowicie podekscytowana, że mogę pokazać światu to, nad czym ostatnio pracowałam. Ten album pomógł mi stać się nową, szczęśliwszą wersją siebie, więc mam nadzieje, że każdy kto go posłucha poczuje to samo. Chciałbym, by każdy słuchacz poczuł się lepiej, dobrze się wypłakał lub wykrzyczał melodię zemsty - piosenkę na każdy nastrój".

Anne-Marie cieszy się ogromną popularnością na całym świecie, co potwierdza chociażby fakt, że jest pięciokrotną laureatką UK Top 10. Artystka jest bardzo szczera i od momentu pojawienia się na scenie muzycznej w 2015 roku zdobyła wielu wiernych fanów.

Anne-Marie jest jedną z tych wyjątkowych osób, które poprzez muzykę potrafią wejść w bardzo intymną relację ze słuchaczami. Jej piosenki sprawiają, że odnosi się wrażenie jakby prowadziło się dialog ze swoim najlepszym kumplem. Dotyczy to zwłaszcza nieszczęśliwych bądź utraconych związków: "Wszyscy w pewnym momencie życia mamy złamane serca i ważne jest, by mówić o tym otwarcie. Czasem musisz uświadomić sobie, że tkwisz w toksycznym związku. Jeśli masz z tego powodu złamane serce pamiętaj, że nie jesteś sam, a taki stan nie będzie trwał wiecznie".