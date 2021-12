Maluma niedawno skończył trasę „Papi Juancho USA 2021” i zdobył nagrodę MTV Europe Music Awards w kategorii Best Latin Artist. Zaledwie dwudziestosiedmioletni artysta jest prawdziwym idolem wśród młodzieży i jednym z czołowych głosów na latynoskiej scenie muzycznej.

Reklama

Urodzony jako Juan Luis Londoño w Medellin w Kolumbii, ułożył swój pseudonim artystyczny z dwóch pierwszych liter imion mamy, taty i siostry.Ostatni singiel Malumy „Mama Tetema” nagrany z Rayvanny to zaraźliwy utwór afro-beat/reggaeton w językach hiszpańskim i suahili, który uniemożliwia pozostanie w bezruchu. „Mama Tetema” została zainspirowana popularnym utworem „Tetema” (2019) tanzańskiego artysty Rayvanny z Diamond Platnumz.

Usłyszawszy piosenkę, Maluma pokochał ją tak bardzo, że postanowił napisać do Rayvanny na Instagramie. Wkrótce dodał do utworu nowy tekst w języku hiszpańskim i rytm reggaeton, rezultatem czego jest ta gorąca nowa fuzja „Mama Tetema”. Teledysk do utworu, autorstwa znanego reżysera Jessy Terrero, z Rayvanny w Tanzanii i Malumą w Stanach Zjednoczonych, doskonale oddaje klimat „Mama Tetema”.