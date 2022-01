Koncert odbędzie się 18 lipca w krakowskiej Tauron Arenie. Bilety zakupione na koncert w 2021 roku zachowują ważność.

Multiplatynowy artysta, Harry Styles, ogłasza zmienione daty podczas swojej trasy koncertowej, a także nowe terminy dodane na całym świecie. Styles rozpocznie wielką trasę koncertową, która zawita do 32 miast, w ramach której pojawiły się 3 zupełnie nowe czerwcowe daty koncertów na stadionach w Wielkiej Brytanii, a także kolejne cztery koncerty stadionowe w Europie. Trasa będzie kontynuowana w lipcu w Europie zgodnie z terminami przełożonych koncertów, a także nowym koncertem w Accor Arena w Paryżu, po czym zakończy się w Ameryce Łacińskiej. Wszystkie zakupione bilety zachowują ważność na przełożone daty koncertów.

Goście specjalni to: Mitski podczas trasy w Wielkiej Brytanii, Arlo Parks w Dublinie, Wolf Alice na wybranych europejskich koncertach i Koffee na wszystkich koncertach w Ameryce Łacińskiej.

Światowa gwiazda

Harry Styles stał się jednym z największych i najbardziej wpływowych artystów muzycznych. Jego debiutancki album solowy, zatytułowany Harry Styles, stał się jednym z dziesięciu najlepiej sprzedających się albumów roku na świecie i wśród artystów płci męskiej miał największą sprzedaż w pierwszym tygodniu w historii. Jego drugi album, Fine Line, znalazł się na szczycie listy Billboard 200 tuż po wydaniu, czyniąc go drugim numerem jeden w Stanach Zjednoczonych i przechodząc do historii list przebojów, dzięki największej tygodniowej sprzedaży jako solowy artysta w Wielkiej Brytanii od czasu, gdy Nielsen Music zaczął elektronicznie śledzić dane o sprzedaży w 1991 roku. Podczas kariery solowej zdobył prestiżowe wyróżnienia, w tym dwie nagrody BRIT, nagrodę Grammy, Ivor Novello Award, American Music Award i wiele innych na całym świecie, a także był pierwszym mężczyzną na okładce magazynu Vogue.

Harry jest również znany jako artysta dający niesamowite występy na żywo. Jego koncerty Love On Tour zostały przełożone z powodu pandemii i ostatecznie rozpoczęły się we wrześniu 2021 roku w Las Vegas. Pod koniec zeszłego roku Harry zagrał ponad 40 koncertów w całych Stanach Zjednoczonych, zdobywając uznanie zarówno fanów, jak i krytyków. Jego występy są pełne znanych na całym świecie hitów Artysty, takich jak Sign of the Times, Lights Up, Adore You, Watermelon Sugar czy Kiwi.