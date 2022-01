Album składa się z arii i motetów XVIII-wiecznych o tematyce sakralnej. Orlińskiemu towarzyszy orkiestra specjalizująca się w muzyce dawnej Il Pomo d’Oro, z którą nagrał swoją poprzednią płytę, i chór pod dyrekcją Francesco Cortiego. W duecie z Orlińskim występuje też Fatma Said (sopran).

Część repertuaru z "Anima Aeterna" to światowe premiery fonograficzne. Na płycie po raz pierwszy zarejestrowano arię "Un giusto furore" z oratorium "Il David trionfante" Bartolomeo Nucciego, cykl pięciu motetów na alt, chór i orkiestrę "Laudato pueri" Gennary Manny

W uzasadnieniu jury napisało, że wybitne głosy Jakuba Józefa Orlińskiego i Fatmy Said - oraz orkiestra i dyrygent, którzy perfekcyjnie dostroili się do specyfiki muzyki barokowej i repertuaru zawierającego wiele światowych premier mniej znanych utworów, to idealny przepis na udaną produkcję.

Wybitny kontratenor

"Orliński, jeden z najwybitniejszych kontratenorów naszych czasów, zaprezentował nie tylko wybitne możliwości wokalne, ale także niespotykaną muzyczną inteligencję. Pozycja obowiązkowa dla miłośników muzyki barokowej" - oceniło jury.

Album "Anima Aeterna" zawiera utwory Bartolomeo Nucciego, Jana Dismasa Zelenki, Johanna Josepha Fuxa, Francisco Antonia de Almeidy, Gennaro Manna i Georga Friderica Haendla.

W tym roku w skład międzynarodowego jury weszli dziennikarze z 19 podmiotów medialnych, m.in. "Deutsche Welle", "Radio Chopin", "Resmusica", "Scherzo".

International Classical Music Awards przyznawane są przez redaktorów, krytyków, dziennikarzy zajmujących się muzyką klasyczną. Nagroda przyznawana jest od 2011 r. - zawsze w innym miejscu. International Classical Music Awards przyznawane są w 16 kategoriach m.in. muzyka dawna – muzyka skomponowana przed 1600 r., muzyka barokowa (1600-1750) instrumentalna oraz - w oddzielnej kategorii - wokalna; opera, muzyka chóralna, muzyka solowa, muzyka kameralna (do 10 instrumentów), muzyka symfoniczna.

Wręczenie nagród i koncert galowy odbędą się w Filharmonii Luksemburskiej, 21 kwietnia 2022 roku.