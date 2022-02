W oficjalnym oświadczeniu opublikowanym na Instagramie, muzycy The Lumineers napisali:

Reklama

Od dawna nie mogliśmy się doczekać, aż wznowimy normalne koncertowanie i naszą trasę po UK oraz Europie. Choć wciąż uda nam się zagrać wiele koncertów, ostatnie zmiany w restrykcjach spowodowały konieczność zrewidowania trasy. Zrobiliśmy, co w naszej mocy i co możliwe na tę porę, by bezpiecznie zorganizować w tym samym lub nowym terminie jak najwięcej koncertów, zgodnie z lokalnymi przepisami. Niestety nie było to możliwe we wszystkich miastach. (...) Na wszystkie daty, które zostały lub zostaną przełożone, bilety zachowują ważność bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań. Fani, którzy nie będą mogli lub chcieli pojawić się na nowych datach, mogą otrzymać zwrot za bilet w miejscu zakupu. Jak zawsze, bezpieczeństwo i dobrostan naszych fanów, zespołu, ekipy i pracowników obiektów są dla nas niezwykle ważne. Nie możemy doczekać się spotkań z Wami w lutym i marcu, a jeśli Wasze miasto nie znalazło się na nowej mapie, odwiedzimy Was wkrótce.

Nowa data polskiego koncertu to 16 marca 2022. Miejsce pozostaje bez zmian: COS Torwar.