"Nasza Miłość" to pierwszy, wspólny projekt ojca i córki – saksofonisty i wokalistki jazzowej. Nieprzypadkowo powstał on w roku 70. urodzin Henryka Miśkiewicza. Początek wydarzenia o godz. 18.00 – transmisja w Dwójce, na Facebooku i kanale YouTube stacji.

Dorota i Henryk tworzą zgrany zespół na scenie i w życiu. – Tata jest ciepły, opiekuńczy i rodzinny – wyznaje Dorota Miśkiewicz. – Kiedy byliśmy dziećmi, a on wyjeżdżał na zagraniczne koncerty, do każdego z nas (mamy, brata i mnie) pisał osobne listy. W jednej kopercie przychodziły aż trzy – czuliśmy się przez to wyróżnieni – dodaje znakomita wokalistka jazzowa.

Dla Doroty Henryk Miśkiewicz był wtedy przede wszystkim tatą, ale w jazzowym środowisku uchodził (i nadal uchodzi!) za wybitnego saksofonistę. Słychać go było niemalże na każdej polskiej płycie – grał w legendarnym zespole Jazz Carriers oraz w Studio Jazzowym Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Koncertował na całym świecie m.in. z Ewą Bem, Andrzejem Jagodzińskim, Jarosławem Śmietaną, Wojciechem Karolakiem czy Adzikiem Sendeckim. Nagrał wiele płyt także jako lider – zaczynając od bestsellerowej „More Love”, przez „Lyrics”, za którą otrzymał Fryderyka, na wielkoobsadowej „Altissimonice” kończąc.