W piątek, 15 lipca na scenie Kazimiernikejszyn zagra ØRGANEK. Grupa powstała w 2013 roku z inicjatywy jej lidera, autora tekstów, opowiadań i muzyki, Tomasza Organka, laureata wielu prestiżowych nagród, m.in. Mateusza Trójki, Nagrody Artystycznej Miasta Torunia im. Grzegorza Ciechowskiego, Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego. W skład zespołu wchodzą: Tomasz Organek (gitara, śpiew), Adam Staszewski (bas), Tomasz Lewandowski (instrumenty klawiszowe), Robert Markiewicz (perkusja). Zespół zagrał do chwili obecnej kilkaset koncertów w Polsce i za granicą (Litwa, Francja, Anglia, Szkocja, Irlandia, Szwajcaria, Bułgaria) ciesząc się ogromnym zainteresowaniem publiczności oraz wielomilionową oglądalnością swoich teledysków. Jego piosenki zajmują czołowe miejsca na listach przebojów polskich rozgłośni radiowych. ØRGANEK jest również stałym bywalcem największych polskich festiwali. W listopadzie 2021 swoją premierę miał trzeci studyjny album zespołu "Na razie stoję, na razie patrzę". Oprócz typowych dla Organka tekstów o międzyludzkich relacjach, pojawiają się też wątki publicystyczne komentujące zjawiska społeczne w Polsce ostatnich lat. Zespół poszerzył też znacznie swój zakres stylistyczny sięgając do post punka oraz muzyki elektronicznej, dla której bazą są analogowe brzmienia lat 70’.

15 lipca w Kazimierzu Dolnym będzie należał także do zespołu T.LOVE. „It’s Only Rock’n’Roll (But I Like It)”! – ten zwrot, tytuł utworu, a jednocześnie koncertowego zapisu The Rolling Stones – jednej z ulubionych kapel Muńka Staszczyka, Janka Benedeka i całego składu T.LOVE - nasuwa się sam kiedy się słucha najnowszego, od razu wpadającego w ucho singla zespołu, zatytułowanego „Pochodnia”. A zwłaszcza, kiedy ogląda się ilustrujący go klip z archiwalnymi zdjęciami sprzed… 30, 40 lat! Tak, tak! Załoga T.LOVE w 2022 roku obchodzi 40-sty jubileusz istnienia! Ale wisienki na tym torcie będą dwie, bo dokładnie w tym roku przypada też 30-lecie powstania ikonicznego w polskiej kulturze lat 90. albumu „King”, nagranego w kultowym składzie z Jankiem Benedekiem (twórczy duet Muniek & Janek wcześniej błysnął pod czujnym nasłuchem śp. Roberta Brylewskiego krążkiem „Pocisk miłości”) oraz z Jackiem Perkowskim – gitara, Pawłem Nazimkiem – bas, Jarkiem Polakiem - perkusja. Do dziś wielu krytyków muzycznych uważa „Kinga” za najlepszą rockową polską płytę dekady 1990 - 2000.Pikanterii wydarzeniu dodaje fakt, że muzycy niedługo po nagraniu „Kinga” rozstali się – jak to w przypadku silnych osobowości i słynnych twórczych duetów i kapel w historii muzyki bywało nie raz - w burzliwej atmosferze. 22 kwietnia 2022 ukaże się najnowszy album T.Love, zatytułowany „Hau! Hau!”. Oprócz wspomnianej "Pochodni" płytę promuje także doskonale przyjęty singiel "Ponura żniwiarka".