Po serii radiowych przebojów, takich jak „Pompeii” czy „Things We Lost In The Fire”, dla Bastille przyszedł czas na nowy rozdział.

Mroczna firma technologiczna. Przyszłość science fiction, która już istnieje. Zacieranie granic między światem rzeczywistym i wirtualnym. „Give Me The Future”, szalenie ambitny, nowy album Bastille, to hołd dla czasów technologii i przebłysk tego, co może nadejść. Co dziwne, autor tekstów, Dan Smith, wpadł na ten pomysł przed pandemią. Album był już w toku, a zespół po raz pierwszy od ośmiu lat przerwał trasę koncertową, kiedy świat się zamknął, zmuszając do interakcji wyłącznie za pośrednictwem ekranów. – Pisaliśmy piosenki w dziwnym czasie, gdy wszyscy tkwili w domu, przyklejeni do ekranów – mówi Dan.

Koncert odbędzie się 22 listopada 2022 roku.

Limitowana przedsprzedaż dla posiadaczy voucherów w AlterSklepie i członków AlterKlubu rozpocznie się w środę, 23 lutego 2022 o 11:00. Otwarta sprzedaż biletów na koncert startuje w piątek, 25 lutego 2022 o 11:00. W sprzedaży dostępne będą dwa rodzaje biletów – Standard i Health Pass (bilet przeznaczony dla osoby, która w dniu wstępu na Wydarzenie będzie posiadała ważny certyfikat szczepienia przeciw COVID-19).