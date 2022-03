Koncert zespołu zaplanowano na 9 lipca 2022, we Wrocławiu, w klubie CK A2.

W trakcie dwudziestu pięciu lat tworzenia, rewolucjonizującej gatunek, muzyki elektronicznej, założenia Thievery Corporation leżące u podstaw D.I.Y. stały się kluczowym tematem w mainstreamowych mediach.

Po wydaniu kilkunastu cieszących się dużym uznaniem albumów studyjnych, remixów longplayów i po ponad dwóch dekadach prowokacyjnych występów na żywo, które zachwycały publiczność na całym świecie, muzyka jak i przekaz Thievery Corporation są bardziej istotne i znaczące teraz, niż kiedykolwiek wcześniej.

Niezależność to jeden z głównych czynników, dzięki którym Thievery Corporation może cieszyć się tak wspaniałymi osiągnięciami. Podczas gdy współzałożyciele Rob Garza oraz Eric Hilton zapałali miłością do muzyki brazylijskiej w Waszyngtonie w 1995 roku, to lokalna scena punkowa stała się ich Gwiazdą Polarną. Hilton mówi: „Ian MacKaye jest naszym prawdziwym idolem, a zwłaszcza jego filozofia DIY. Wzorowaliśmy ESL Music na Dischord Records - sposób prowadzenia wytwórni i podpisywania kontraktów nagraniowych”. Garza przyznaje: „Bycie niezależnym pozwala nam być tu, gdzie jesteśmy już od 25 lat. Dzięki temu, że nigdy nie mieliśmy szefa ani nie potrzebowaliśmy niczyjej aprobaty, mogliśmy mówić to, co chcieliśmy bez żadnego filtra”.