„W sytuacji, w jakiej się znajdujemy, gdy za naszą wschodnią granicą trwa wojna, budzą się w nas wątpliwości, czy to jest właściwy czas, czy powinniśmy korzystać z kultury. Ostatecznie odpowiedź brzmi: tak. To jest nasze życie i zawsze musimy łapać jakiś dystans i starać się funkcjonować w rozmaitych okolicznościach w miarę normalnie, żeby po prostu nie zwariować” - mówił na wtorkowej konferencji prasowej dyrektor artystyczny PPA Cezary Studniak.

Jak podkreślił, każda wypowiedź artysty, który pojawi się na festiwalu, będzie w pewien sposób odnosiła się do tego, czego teraz doświadczamy. „Wydaje mi się, że teraz każdy w głowie ma wyłącznie to, co dzieje się dookoła i w związku z tym cała energia i każdy przekaz zmienia swój kontekst. Jestem przekonany, że zbliżający się festiwal będzie naszym wspólnym sprzeciwem wobec wojny w Ukrainie” – dodał Studniak.

Tegoroczny Przegląd Piosenki Aktorskiej rozpocznie się w piątek spektaklem Agaty Dudy-Gracz "Między nogami Leny, czyli Zaśnięcie Najświętszej Marii Panny według Michelangela Caravaggia" zrealizowany w Kłajpedzie na Litwie. "Spektakl nawiązujący do biografii i twórczości Caravaggia pokazuje relację między grzechem a świętością, wbrew pozorom wcale niejednoznaczną" – czytamy w zapowiedzi wydarzenia.

Koncert galowy

„Wydaje mi się, że jest to bardzo ważny spektakl w kontekście naszej kondycji, potrzeby rytuału, potrzeby wiary. Jest to chyba najbardziej religijny spektakl Agaty Dudy-Gracz, w odniesieniu do konfliktu dobra ze złem i czym on tak naprawdę jest” - zwrócił uwagę dyrektor artystyczny.

Koncert galowy, jedno z najważniejszych wydarzeń przeglądu, w tym roku wyreżyseruje Martyna Majewska. Gala „Witamy w świątyni sztuki, słuchajcie, a będzie wam dane” złożona z evergreenów PPA, hip-hopowych i discopolowych przebojów w zaskakujących aranżacjach i gwiazdorskich wykonaniach, będzie rodzajem hołdu dla sztuki jako „szóstej największej religii świata”.

Gośćmi zagranicznymi przeglądu będą John Grant, Amerykanin, który kilka lat temu wyprowadził się na Islandię, Sarah McCoy, nowoorleanka mieszkająca w Paryżu oraz belgijski, wielokulturowy zespół Sages Comme des Sauvages.

Podczas przeglądu odbędą się także koncerty polskich gwiazd i będą to nowe interpretacje klasyki. Wystąpi m.in. Maja Kleszcz z premierowym koncertem złożonym z tekstów Bogdana Loebla, Krzysztof Zalewski z utworami Czesława Niemena i Jan Młynarski, który zaśpiewa piosenki Stanisława Grzesiuka. Z materiałem z najnowszej płyty „Ave Maria" na PPA pojawi się także Maria Peszek. Zaplanowano również koncert „Opla Stasiuk Trzaska” z udziałem pisarza Andrzeja Stasiuka.

Nie tylko święta kluska

W programie tegorocznego festiwalu nie zabraknie także spektakli muzycznych. Oprócz „Między nogami Leny…” widzowie zobaczą także „Świętą Kluskę” z TR Warszawa, tragikomiczny musical na trójkę aktorów w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej oraz studencki koncert-spektakl z AT w Warszawie „A planety szaleją… Młodzi w hołdzie Korze”.

Mocnym akcentem przeglądu będzie spektakl „Rechnitz. Opera – Anioł Zagłady” z TR Warszawa w reżyserii Katarzyny Kalwat, z muzyką Wojciecha Blecharza, według tekstu Elfriede Jelinek. Odwołuje się on do dramatycznych wydarzeń, które miały miejsce na zamku w austriackiej miejscowości Rechnitz w marcu 1945 roku, kiedy podczas balu u hrabiny Margit von Batthyány zamordowanych zostało dwustu węgierskich Żydów. Spektakl będzie próbą zrozumienia mechanizmów działania zbiorowej pamięci.

Nieodłącznym elementem PPA jest Konkurs Aktorskiej Interpretacji Piosenki. Jego finałem będzie koncert składający się z dwóch części. Pierwsza - to występy finalistów konkursu, druga, zatytułowana „Donosy rzeczywistości” poświęcona będzie twórczości Mirona Białoszewskiego. Koncert wyreżyseruje Jerzy Jan Połoński.

Przez cały czas trwania PPA odbywać się będą wieczorne koncerty i sety dj-skie w ramach Klubu Festiwalowego.

We wszystkich obiektach festiwalowych przed koncertami i spektaklami wolontariusze Fundacji Ukraina będą prowadzić zbiórkę pieniędzy, które zostaną przeznaczone na wsparcie Ukrainy oraz na potrzeby uchodźców.

Organizatorem Przeglądu jest Teatr Muzyczny Capitol we Wrocławiu, mecenasem – Miasto Wrocław.