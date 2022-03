W tym roku zespół Kazika Staszewskiego obrał kurs na 12 polskich miast, w tym także na: Gdańsk, Wrocław, Szczecin, Częstochowę, Łódź, Poznań, Toruń, Bydgoszcz, Kraków, Katowice oraz Lublin.

Trasa Kult Akustik 2022:

18 marca - Klub Stodoła, Warszawa

19 marca - Klub Stodoła, Warszawa

25 marca - Klub Stodoła, Warszawa

26 marca - Klub Stodoła, Warszawa

1 kwietnia - Stary Maneż, Gdańsk

2 kwietnia - Stary Maneż, Gdańsk

6 kwietnia - Sala Audytoryjna WCK, Wrocław

12 kwietnia - Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza, Szczecin

13 kwietnia - Filharmonia Częstochowska, Częstochowa

27 kwietnia - Klub Wytwórnia, Łódź

8 maja - Aula UAM, Poznań

18 maja - CKK Jordanki, Toruń

22 maja - Filharmonia Pomorska, Bydgoszcz

29 maja - Klub Studio, Kraków

30 maja - Miasto Ogrodów, Katowice

Centrum Spotkania Kultur, Lublin - W TRAKCIE ZMIANY TERMINU

Historia akustycznego brzmienia Kultu sięga aż 1993 roku, kiedy to zagrali pierwszy raz „bez prądu” w warszawskim klubie Akwarium. Wyjątkowy wówczas koncert został zorganizowany po wypuszczeniu albumu Tata Kazika, uznawanego m.in.: przez Leszka Gnoińskiego (autor np. Kultu Kazika) za najpopularniejszy krążek zespołu. Na płycie znalazły się utwory ojca Kazika, Stanisława Staszewskiego, w tym największe hity grupy, np. Baranek, Celina czy Dziewczyna się bała pogrzebów.

Przez kolejne lata było to jedyne wydarzenie, gdzie Kult ukazał swoje nietypowe, akustyczne oblicze. Do wspomnianej wcześniej biografii zespołu z 2000 roku dołączono specjalną płytę z niepublikowanymi dotąd utworami, w tym właśnie akustyczną wersję Do Ani. Kult wyjątkowy koncert nagrał w 2010 roku, kiedy to został zaproszony do historycznej serii MTV Unplugged. Należy pamiętać, że ‘odłączone’ koncerty Nirvany, Pearl Jamu czy Alice in Chains to klasyka szeroko pojętego rocka. Z polskich artystów, do czasu Kultu, w MTV wystąpili jedynie: Kayah, Hey i Wilki. Koncert nagrany 22 września 2010 roku w Och-Teatrze w Warszawie na stałe wpisał się w historię zespołu, a sam album osiągnął status diamentowego.