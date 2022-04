Jako gość specjalny zaprezentuje się Lous And The Yakuza.

26.06.2022 – TAURON Arena Kraków Bilety dostępne Livenation.pl

15-krotna laureatka Grammy i znana na całym świecie ikona muzyki, Alicia Keys wykona swoje największe utwory z ponad 20-letniej kariery muzycznej oraz piosenki z nowego albumu „KEYS”, który ukazał się pod koniec ubiegłego roku już 26 czerwca w krakowskiej Tauron Arena w ramach światowej trasy The Alicia + Keys World Tour.

Artystka tak opowiada o „KEYS”: „To mój ulubiony projekt do tej pory! To droga, którą podążam i to ja prowadzę. Uwielbiam obie wersje – są jak sobota i niedziela. Pokochacie tę muzykę!”. Na 26-utworowym podwójnym albumie gościnnie wystąpili Khalid i Lucky Daye w „Come For Me (Unlocked)”, Lil Wayne w „Nat King Cole (Unlocked)”, Brandi Carlile w „Paper Flowers (Originals)”, Pusha T w „Plentiful (Originals)” i Swae Lee w „LALA (Unlocked)”.