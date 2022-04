To już druga odsłona tego projektu w tym samym miejscu. Pierwsza miała miejsce w grudniu ubiegłego roku i zakończyła się owacją na stojąco.

Koncert przygotowano wówczas w związku z 40. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego i pacyfikacji kopalni "Wujek". Inspiracją był zrealizowany w 1982 r. amerykański program "Let Poland Be Poland", który zobaczyło 185 milionów osób w 50 krajach. Program był w całości poświęcony Polsce i próbom tłumienia dziesięciomilionowego ruchu solidarności, a o Polsce mówili m. in.: Kirk Douglas, Henry Fonda, czy Frank Sinatra, który nawet zaśpiewał w języku polskim.

"Kiedy kilka miesięcy temu słuchałem jak Grzegorz Markowski śpiewa w Katowicach: +chcemy być sobą jeszcze+ nie wiedziałem, że te słowa nabiorą tak dramatycznie aktualnego wymiaru. W grudniu ubiegłego roku przypominaliśmy tym projektem bohaterów Solidarności, którzy walczyli o naszą wolność. Wiosną 2022 roku jasno widzimy, że nie ma wolności bez solidarności ... z Ukrainą. Nasz koncert jest formą podziękowania dla milionów ukraińskich bohaterów" – mówi współorganizator wydarzenia Bartosz Wilczak.

Wystąpią gwiazdy

W koncercie wezmą udział: Abradab, Tomasz Budzyński, Karolina Czarnecka, Patrycja Markowska, Grzegorz Markowski, Maciej Obara, Mateusz Pospieszalski, Renata Przemyk, Piotr Rogucki, L.U.C. i Rebel Babel Ensemble oraz Vyrij – młodzieżowy chór ukraiński.

"Za nami niesamowity zryw solidarności z zaatakowaną Ukrainą. To jednak nie sprint, ale długi maraton, który będzie wymagać od nas dużo cierpliwości i wytrwałości. Przed nami więc wielki test empatii, dojrzałości i tolerancji. To m.in. dlatego postanowiliśmy raz jeszcze zaprezentować w NOSPR widowisko +Let Poland be Poland+ – dodaje współtwórca wydarzenia, autor aranżacji L.U.C.

"Przekazując część dochodów z biletów na Ukrainę chcemy tym koncertem oczywiście pomóc naszym sąsiadom, ale także pozwolić im poprzez muzykę opowiedzieć o swoich emocjach. Wraz z naszą pokojową orkiestrą rozpoczynamy proces dialogu kulturalnego, a przede wszystkim przypominamy Polakom, jak nas wspierał świat zachodni podczas stanu wojennego. Takie wsparcie, czasem nawet tylko duchowe i artystyczne, okazuje się ogromnym ładunkiem i zapasem nadziei dla walczącego o wolność narodu" – dodaje L.U.C.

20 zł z każdego sprzedanego biletu będzie przeznaczone na wsparcie Ukrainy.