Do ogłoszonej już piętnastki artystów dołączają kolejne zespoły i soliści. W dniach 14-17 lipca 2022 r. na boiskach przy Maratońskiej zagrają też: Dżem, Illusion, Kaśka Sochacka, The Poks, CF98, Lochy i Smoki oraz Ye.stem. Do 22 maja trwają zgłoszenia do Jarocińskich Rytmów Młodych, konkursu dla zespołów i solistów z finałem na festiwalu.

Cena biletu jednodniowego wynosi 139 zł. Karnet 3-dniowy to koszt 199 zł. Sprzedaż drugiej puli biletów trwa do 30 czerwca 2022 r. lub do ich wyczerpania.

Illusion (15.07) w tym roku świętuje 30-lecie powstania grupy, a i miejsce jubileuszu nie jest przypadkowe. Jak podkreślają muzycy:

Jarocin jest dla zespołu miejscem wyjątkowym. 29 lat temu, był pierwszym festiwalem, na którym zagrał Illusion. Trudno wyobrazić sobie lepsze miejsce dla uczczenia 30. urodzin.

Zespół zapowiada, że w planach ma zagranie wszystkiego co najlepsze z siedmiu wydanych albumów – kultowy „Noż”, „Vendettę”, „Wojtka” czy „Cierń”. Przed publicznością Jarocina potężna dawka energii, bezkompromisowe teksty i charyzmatyczny głos Tomasza „Lipy” Lipnickiego.