20.06.2022 – KRAKÓW – KLUB ZAŚCIANEK

Creeper to angielski zespół rockowy z Southampton. Założony w 2014 roku zespół, wydał niezależnie swoją debiutancką EP-kę w 2014 roku, zanim podpisał kontrakt z Roadrunner Records i wydał następną płytę ”The Callous Heart”. Trzecia EPka, ”The Stranger”, została wydana w 2016 roku i znalazła się w pierwszej dziesiątce brytyjskiej listy albumów rockowych i metalowych. Debiutancki album grupy ”Eternity, in Your Arms” osiągnął 18. miejsce na UK Albums Chart w 2017 roku. Po obszernej tracie koncertowej Creeper ogłosił w listopadzie 2018 r. fałszywe rozstanie inspirowane Davidem Bowie i powrócił dokładnie rok później w nowym, odświeżonym wydaniu. Zespół wydał swój drugi album ”Sex, Death & the Infinite Void” w lipcu 2020 roku, który osiągnął 5. miejsce w Wielkiej Brytanii. Kolejna EPka American Noir została wydana w 2021 roku.

Brzmienie Creepera zostało porównane do Alkaline Trio, AFI i My Chemical Romance. Mówią o nich, że są „jednym z najbardziej żywych i żywotnych nowych zespołów w kraju”. Gavin Lloyd z TeamRock określił ich jako „jeden z najbardziej ekscytujących nowych zespołów w Wielkiej Brytanii”, chwaląc ich za zademonstrowanie „odświeżającej zmiany w stosunku do większości zespołów na obecnej scenie rockowej i punkowej, sprzedających te same pomysły”. Ich brzmienie opisywane jest jako horror punk, emo, rock gotycki, glam rock, pop punk i post-hardcore.

Creeper powstał dzięki wspólnemu zaangażowaniu grupy w hardcore punk i post-hardcore, jest muzycznie i stylistycznie pod wpływem innych „goth punkowych” grup, w tym AFI i Alkaline Trio, a także bardziej tradycyjnych punkowych zespołów, takich jak The Bouncing Souls i glamrockowych artystów min. David Bowie. Creeper został okrzyknięty przez krytyków jednym z najlepszych nowych zespołów rockowych wkrótce po ich powstaniu, zdobywając nagrody magazynów Metal Hammer, Kerrang! i Rock Sound w 2016 roku.