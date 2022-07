Jubileuszowa edycja AlterFestu odbędzie się w ostatni weekend lipca i zaskoczy stałych bywalców festiwalu, jak i jego nowych uczestników.

Tegoroczna odsłona AlterFestu będzie dziesiątą w dorobku organizatorów – edycją ważną z racji okrągłego jubileuszu, jak i zmiany miejsca wydarzenia. Tradycja mysłowickiego festiwalu sięga organizacji kameralnych koncertów w lokalnych barach czy też w nieistniejącym już kultowym kinie Adria. Od 2016 roku przestrzenią festiwalową był kościół ewangelicki, lecz w tym roku święto muzyki alternatywnej przenosi się w plener. Park Słupna w dniach 29-30 lipca stanie się jednym z ważniejszych punktów na muzycznej mapie Polski.

W tym roku, ze względu na nasze dziesięciolecie, postanowiliśmy zaprosić na AlterFest artystów, którzy grali już podczas poprzednich edycji festiwalu – tych których znamy, lubimy, cenimy. To właśnie z nimi będziemy świętować nasze okrągłe urodziny. Fakt, że przetrwaliśmy aż dziesięć lat, uważam za ogromny sukces, ponieważ w przypadku festiwali muzycznych tej wielkości jest to niestety rzadkość. Mimo, że w tym roku przenosimy się w plener – do mysłowickiego Parku Słupna – to nadal zachowujemy swój kameralny, wręcz rodzinny klimat. Myślę, że właśnie ten klimat w połączeniu z okolicznościami przyrody – bliskością wody i lasu – sprawią, że spędzenie dwóch dni na AlterFeście będzie najlepszym możliwym pomysłem na ostatni weekend lipca – mówi Łukasz Prajer, twórca festiwalu AlterFest.

Na przestrzeni dziesięciu lat na AlteFestowej scenie gościli najważniejsi przedstawiciele polskiej sceny alternatywnej – The Dumplings, Bitamina, Mikromusic, Paulina Przybysz. To również tutaj pierwsze koncertowe kroki stawiali artyści, których kariera dopiero nabierała rozpędu – Coals, Oxford Drama, Lordofon4

W tym roku w Mysłowicach nie zabraknie najważniejszego gitarowego zespołu polskiej muzyki alternatywnej ostatnich lat – L.Stadt; poszukiwaczy dreszczy i fascynatów przenoszenia się w czasie za pomocą dźwięku – mona polaski; sugestywnego wokalu zanurzonego w mrocznych brzmieniach, balansującego między elektroniką a synthpopem – Baasch; kompozytora, multiinstrumentalisty, wokalisty i producenta – L.A.S.; dreampopowych melodii przeplatanych house’owymi brzmieniami – Kamp!; mieszanki elektro-dub ambientu z niezależnym rockiem i szczyptą jazzowych harmonii – Korbowód; eteryczno, bluesowo-folkowych utworów – Daniel Spaleniak; onirycznego duetu nawiązującego do alternatywnego R&B i ambientu – Coals; betonowej samby porywającej do tańca – Rat Kru; oraz nadziei rodzimej alternatywy i pierwszej generacji polskiej muzyki XXI wieku – Muchy.

ALTERFEST

29-30/07/2022

Mysłowice

Park Słupna