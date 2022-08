Reklama

18.11.2022 – WARSZAWA – STODOŁA

Okrzyknięty przez Variety „twórcą jutrzejszych hitów”, Jack Harlow jest jedną z największych nowych gwiazd muzyki. Pochodzący z Louisville w stanie Kentucky może pochwalić się trzema nominacjami do nagrody GRAMMY, dwoma singlami nr 1, 12 platynowymi certyfikatami RIAA (Recording Industry Association of America) i ponad 6 miliardami streamów. Harlow wydał swój uznany przez krytyków, platynowy debiutancki album , THATS WHAT THEY ALL SAY w grudniu 2020 roku, na którym znalazł się 7-krotny platynowy hit „WHATS POPPIN”, który zajął drugie miejsce na liście Billboard Hot 100 i jako 24-latek zdobył swoją pierwszą nominację do nagrody GRAMMY za „Najlepszy występ rapowy”, wraz z szeroką gamą innych nominacji do nagród.

Reklama

Jack Harlow ma na swoim koncie okładki Rolling Stone, Forbes, Variety, Complex, SPIN, Footwear News i upragnionego Freshman Class Issue XXL, a także występował na żywo między innymi w: Saturday Night Live, The Tonight Show Z udziałem Jimmy'ego Fallona, ​​Jimmy Kimmel Live!, Kids Choice Awards 2021 i otwierając 2022 MTV Video Music Awards, żeby wymienić tylko kilka.

Harlow jest gotowy, by wznieść się na jeszcze wyższy poziom z jego długo oczekiwanym drugim albumem, COME HOME THE KIDS MISS YOU, podkreślonym przez bombastyczny singiel „Nail Tech” jako zaraźliwy następca „First Class”, który zadebiutował spektakularnie na szczycie Billboard „Hot 100”, oznaczając swój pierwszy solowy singiel nr 1, jednocześnie osiągając największy dotychczasowy tydzień streamów w 2022 roku.