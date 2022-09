21.04.2023 oraz 22.04.2023

TAURON Arena Kraków

Tak wygląda oficjalna zapowiedź koncertów.

„This Is Not A Drill” to nowe, przełomowe rockowo-kinowe widowisko, które fani mogą podziwiać z miejsc rozmieszczonych wokół sceny, znajdującej się w centralnej części areny. Ma ono na celu potępienie korporacyjnej dystopii, w której nieustannie walczymy o przetrwanie oraz wezwanie do działania: KOCHAJ, CHROŃ i DZIEL SIĘ naszą planetą, wszak jej przyszłość jest niepewna. Podczas koncertu usłyszymy wiele kompozycji z czasów świetności PINK FLOYD oraz kilka zupełnie nowych utworów, napisanych przez tego samego człowieka, z tą samą duszą i sercem. To może być ostatnia okazja, żeby zobaczyć Rogera Watersa na żywo.

„Wow! Moja pierwsza pożegnalna trasa! Nie przegapcie jej! Ściskam, R.