Zeszłoroczna edycja FEST Festivalu zgromadziła blisko 50 tysięcy osób, które nieprzerwanie przez ponad 120 godzin bawiły się podczas występów około 200 Artystów na 10 scenach głównych i strefach dodatkowych. Zostało to zauważone przez międzynarodowe środowisko eventowe, czego efektem są nominacje do takich nagród, jak European Festival Awards czy UK Festival Awards.

Podczas 4. edycji wydarzenia wystąpią m.in.: The Chemical Brothers, Yungblud, Two Feet, 070 Shake, Gibbs, OKI, Rubens, Oliver Heldens oraz The Stickmen Project.

Bilety na FEST Festival 2023 są już dostępne na stronie www.festfestival.pl

KARNET 4-DNIOWY EARLY BIRD - 599 PLN

KARNET WEEKENDOWY EARLY BIRD - 419 PLN