Tak zapowiadają koncert organizatorzy:

Za sprawą Maxa Coopera otwarcie 18. edycji Tauron Nowa Muzyka Katowice to nie będzie zwykły koncert. Brytyjczyk to artysta interdyscyplinarny, który wyłamuje się ze schematów i konwencjonalnych formatów. Jego twórczość porusza się na styku najnowocześniejszych technologii, produkcji muzycznej oraz sztuki cyfrowej. Połączenie audiowizualnego show z potęgą abstrakcji pozwala publiczności całkowicie zanurzyć się w wizji i koncepcji autora. To doświadczenie obcowania z inną rzeczywistością, zarazem pełne emocji i zacierające granice między dyscyplinami.

Wiosną 2022 r. ukazała się najnowsza płyta artysty, zatytułowana „Unspoken Words”. To szósty album w katalogu Maxa Coopera, który sięga 2007 roku. Dźwiękom towarzyszy wizualna opowieść, która rozwija się poprzez 13 krótkich filmów, zamówionych i wyreżyserowanych przez Maxa Coopera. Całość została zmiksowana w Dolby Atmos w technologii dźwięku przestrzennego. Wydawnictwo ukazało się nakładem prowadzonej przez artystę oficyny Mesh. Niewielu artystów rozwinęło się w ciągu ostatniej dekady tak, jak zrobił to Max Cooper. "Rzecz o przełomowym pięknie" – pisał o jego albumie Clash Magazine. Spotkanie z tym wyjątkowym twórcą już 8 czerwca 2023 roku podczas Tauron Nowa Muzyka Katowice.

Wraz z ogłoszeniem gwiazdy koncertu otwarcia do sprzedaży trafiają bilety jednodniowe na czwartek. Ich liczba jest ograniczona, dlatego warto pospieszyć się z decyzją o zakupie. Zarówno karnety 2-dniowe w cenie 299 PLN, jak i karnety 3-dniowe w cenie 389 zł pozostają w sprzedaży.