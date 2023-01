Oto miejsca, w których zagra artysta.

Reklama

04.01 - Oleśnica

05.01 - Krobia k. Gostynia

06.01 - Kruszwica

07.01 - Wierzchowo-Dworzec k. Człuchowa

08.01 - Pruszcz Gdański

26.01 - Kraków (bilety na Biletomat Pl)

27.01 - Zabłocie k. Strumienia

28.01 - Kozy k. Bielska-Białej

29.01 - Ostrzeszów (WOŚP)

03.02 - Czosnówka k. Białej Podlaskiej

04.02 - Zalesie Górne

05.02 - Warszawa

17.02 - Mechlin k. Śremu

18.02 - Poznań

19.02 - Obrzycko

To muzyk, tekściarz, multiinstrumentalista i aktor. Przez wiele lat był wokalistą, autorem tekstów i współautorem muzyki w zespole Ted Nemeth. Wiosną nakładem Mystic Production wydał solowy album „OK Boomer” .

Solowy album Patryka Pietrzaka to krążek nagrany częściowo w czasie szalejącej na całym świecie pandemii, przynosi muzykę bardzo osobistą, skupioną na emocjach i myślach, które wypełniają głowę wrażliwego człowieka w trudnych czasach. Rozpiętość gatunkowa robi ogromne wrażenie, mamy tu zarówno ambitny, alternatywny pop jak dynamiczną muzyką rockową czy liryczne, poetyckie ballady. Łódzki aktor, wokalista, autor tekstów i kompozytor nie wstydzi się odsłonić, pokazać tego co mu gra w duszy, przyznać się, że też zadaje te same pytania co my wszyscy, tak samo kocha i tak samo cierpi. Po premierze albumu, artysta w końcu rusza w trasę koncertową promującą ten materiał. Na scenie pojawią z nim goście. Będzie to Mateusz Dziworski, perkusista Ted Nemeth