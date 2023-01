KUBA DĄBROWSKI

Producent muzyczny, kompozytor i autor tekstów. Na koncie ma współpracę m.in. z Sanah, Jakubem Skorupą, Darią ze Śląska czy Marceliną. W 2021 roku zadebiutował z autorskim singlem „Gorszy Mood”, który rozpoczął intensywne prace nad debiutanckim albumem zapowiadanym na 2023 rok. W swojej muzyce Kuba łączy indie pop, alternatywny rock i nowe popowe brzmienia. W tekstach wspomina swoje miłosne podboje i straty, szuka sposobów na pogodzenie się z samym sobą i próbuję odkryć przed światem męskie, często niezrozumiane emocje.

CHAIR

Chair to międzynarodowy duet multimedialnych Artystów - Cura i Hubert Kurkiewicz, reprezentacja Tygrysy Records, którego Dyrektorem Artystycznym jest Błażej Król. W czerwcu 2022 roku ukazał się ich debiutancki album „Po Co Muzyka”. Mimo oderwania od rzeczywistości i memicznej otoczki wydawnictwo spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem, zapewniając im miejsce m.in. na OFF Festiwalu, Męskim Graniu czy Great September. Mówią, że grają country-corn-punk, ale są jego jedynymi przedstawicielami, więc trudno to od nich wyegzekwować.

SZYMON ŻURAWSKI

Wokalista, kompozytor i tekściarz, wcześniej występujący jako Szymonmówi. W 2021 roku zadebiutował albumem „Coś się zepsuło”. Nie boi się w twórczości poruszać tematów trudnych jak przemoc domowa, katastrofa klimatyczna czy rosnące w siłę ruchy antynaukowe. Muzycznie jest pomiędzy folkową balladą a romantyczną stroną rocka, wzmacniając swój przekaz charakterystyczną, wysoką barwą głosu

SWIERNALIS

Autor tekstów i muzyki, oscylujący w granicach alternatywnego rocka, popu i elektroniki. Artysta o wielu twarzach, od debiutanckiego albumu „Drauma” (2016 rok, Kayax) konsekwentnie kroczący indywidualną drogą, przy boku prowadząc szaleństwo i bezkompromisowość. Swoją pozycję na rynku wzmocnił w 2020 roku wydając album „Psychiczny Fitness”. Nie zwalnia tempa i kolejnymi singlami zapowiada wydawnictwo, które ma się ukazać w 2023 roku. Każdy z występów SWIERNALISA to wydarzenie bez precedensu, jednak pod pełną kontrolą wykonawców, którzy poza odegraniem swoich partii dbają o wysoki, często nieprzewidywalny poziom widowiska.

Ceny biletów

Pula I - 69zł (do wyczerpania)

Pula II - 79zł