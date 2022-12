dobranocpapa to piosenka, która powstała w trakcie tworzenia materiału na „Lata Dwudzieste”, ale której nie udało nam się na albumie zmieścić. Nie w sensie fizycznym, a w sensie emocjonalnym. Wydawało mi się, że droga jaką pokona słuchacz powinna się skończyć w naszym świecie, tematem społecznym, przyziemnie. „dobranocpapa” opowiada o pięknym balu w domu spokojnej starości, którego tematem jest żegnanie się ze światem, który następnego poranka zniknie. Tekst ciągle się zmieniał i nie mogłem znaleźć jednej, wystarczającej wersji. Aż w końcu - udało się. Rozwiązaniem było skupienie się na intymnych, ciepłych i bliskich relacjach. Wtedy tekst nasiąknął odpowiednią energią i stwierdziliśmy, że teraz jest gotowy, by go pokazać odbiorcom. Mam nadzieję, że każdy odnajdzie tu coś dla siebie.