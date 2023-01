Krzesimir Dębski, obchodzący w 2023 roku 70. rocznicę urodzin, należy do najbardziej wyrazistych postaci polskiej sceny muzycznej. Uznany dyrygent orkiestrowy a także wirtuoz jazzowych skrzypiec i pianista. Porusza się równie swobodnie w świecie jazzu jak i muzyki klasycznej. Sam artysta zaznacza, że muzyka klasyczna jest jego domeną.

„Artysta prowadzi wyjątkowo różnorodną aktywność – na każdym polu odnosząc znaczące sukcesy, poświadczone niezliczonymi nagrodami, wyróżnieniami i wielką sympatią publiczności” - napisał muzykolog Piotr Maculewicz – polecając koncert na stronie Filharmonii Narodowej.

Krzesimir Dębski jest też znanym liderem zespołów, m.in. String Connection. Jako skrzypek koncertował z tym zespołem od 1980 r. w Europie oraz USA i Kanadzie. Wszechstronnie wykształcony muzyk studiował w poznańskiej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego; kompozycję studiował u Andrzeja Koszewskiego oraz dyrygenturę u Witolda Krzemieńskiego. Sam jest również wykładowcą na poznańskiej uczelni.

Krzesimir Dębski zyskał uznanie i sławę, jako twórca dzieł symfonicznych, oratoryjnych i solowych, które z powodzeniem prezentowane były prezentowanych scenach wielu filharmonii. Koncert jubileuszowy w warszawskiej Filharmonii Narodowej, nieprzypadkowo nosi tytuł „Przeboje wielkiego ekranu”.

Wielkie dzieła

Krzesimir Dębski skomponował bowiem muzykę do 46 filmów pełnometrażowych, m.in. do popularnej ekranizacji „Ogniem i mieczem”. Za muzykę do tego filmu jej autor otrzymał w roku 1999 Fryderyka w kategorii Kompozytor Roku, a także nagrodę Philip Award w roku 2000.

Dębski skomponował muzykę także do takich obrazów, jak „Kinagsajz”, „Déjà vu”, „Szwadron”, „V.I.P.”, „Goodbye Rockefeller”, „Bitwa Warszawska”. Jest też autorem muzyki do 26 seriali, m.in. do „Złotopolskich”, „Na dobre i na złe”, „Na Wspólnej” oraz do „Rancza”. Większość z tych utworów zostanie wykonanych podczas koncertu „Przeboje wielkiego ekranu”.

„To ogromne doświadczenie – zaznacza Maculewicz - pozwala mu też występować w roli dyrygenta w realizacjach muzyki filmowej innych twórców, na przykład Michała Lorenca w +Dziecku szczęścia+ i ponad 30 innych filmach fabularnych".

Pośród ponad dwudziestu utworów, które zostaną zaprezentowane publiczności, obok kompozycji Krzesimira Dębskiego znajdą się też utwory: George’a R. Poultona „Love Me Tender” oraz Hansa Zimmera „Now We Are Free” z filmu „Gladiator”. Autorem aranżacji obu utworów jest Krzesimir Dębski.

„Retrospektywny koncert z udziałem artysty o wielu talentach przypomni jego dokonania, a magnetyczna osobowość i poczucie humoru jubilata zapewni mnóstwo radości i satysfakcji słuchaczom tego niezwykłego wieczoru” – zapewnia Maculewicz.

Krzesimir Dębski jest laureatem I nagrody światowego Konkursu Jazzowego w Hoeillart w Belgii. Wielokrotnie zdobywał tytuł Najlepszego Skrzypka, Kompozytora, Aranżera Roku w ankietach magazynu „Jazz Forum”. W 1985 r. znalazł się na liście 10 najlepszych skrzypków jazzowych amerykańskiego pisma „Down Beat”. Jest członkiem Europejskiej Akademii Filmowej (EFA).

Koncert „Przeboje wielkiego ekranu” odbędzie się 7 stycznia 2023 r. o godz. 18. w Sali Koncertowej warszawskiej Filharmonii Narodowej. Orkiestrą Filharmonii Narodowej dyrygować będzie Krzesimir Dębski, Chórem FN pokieruje Bartosz Michałowski.