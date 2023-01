Festiwal potrwa 2-3 czerwca 2023 roku.

Ellie Goulding to bezsprzecznie jedna z najpopularniejszych i wszechstronnych brytyjskich wokalistek ostatniej dekady. Jak mało kto jest w stanie stworzyć własny styl w oparciu o szeroki wachlarz gatunków - elektroniki, popu czy nawet folku. Artystka zadebiutowała w 2010 roku albumem „Lights" i od tamtej pory zawojowała międzynarodowe listy przebojów dzięki takim kawałkom jak „Starry Eyed", „Lights", „Burn", „I Need Your Love", „Love Me Like You Do". Popularność Ellie zaowocowała także współpracą z innymi artystami (pojawiła się m.in. w utworach Skrillexa, Calvina Harrisa, Major Lazer czy Silk City) i wieloma nagrodami (m.in. 2 statuetki BRIT Awards). Dziś ma na koncie kilkanaście miliardów streamów i stoi u progu wydania piątej płyty "Higher Than Heaven". A już 2 czerwca wystąpi na Orange Warsaw Festival.

Pochodzący z Sydney Charlton Howard, czyli The Kid LAROI, odkąd pamięta chciał tworzyć muzykę i chłonął twórczość międzynarodowych ikon hip-hopu i R&B. W 2016 roku został zauważony m.in. przez nieżyjącego już Juice WRLDa, który w tamtym czasie stał się dla młodego muzyka mentorem. O jego talencie szybko rozmawiać daleko poza Australią, co wkrótce otworzyło drzwi do współpracy z gwiazdami pokroju Miley Cyrus czy Justina Biebera. Nagrany z kanadyjskim artystą kawałek „Stay" był jednym największych światowych przebojów ostatnich lat, zbierając ponad 2 miliardy streamów w samym Spotify. W wieku zaledwie 19 lat Howard jest dziś w pierwszej setce największych globalnych nazwisk w muzyce. Nie możemy się doczekać jego pierwszego koncertu w Polsce. The Kid LAROI na Orange Warsaw Festival już 2 czerwca!