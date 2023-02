Tegoroczny PPA rozpocznie się 24 marca pokazem spektaklu Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie „1989” w reżyserii Katarzyny Szyngiery. „To wybitne przedstawienie (…) opowiadające o upadku komuny, powstaniu +Solidarności+ . Spektakl stworzony przez młodych ludzi, który wprost mówi o człowieku i popełnianych przez niego błędach” – powiedział we wtorek podczas konferencji prasowej dyrektor artystyczny PPA Cezary Studniak. Dodał, że „1989” to „musical hiphopowy”. „To wyjątkowo dobre wykonania, znakomitych kompozycji. Spektakl trafiający do każdego widza” – mówił Studniak.

Podczas PPA będzie można zobaczyć również m.in. przedstawienie „Kora. Boska” Katarzyny Chlebny z piosenkami zmarłej w 2018 r. wokalistki zespołu Maanam oraz spektakl „Żyję!” w reżyserii Magdaleny Miklasz, którego bohaterką jest nieżyjąca już izraelska piosenkarka Ofra Haza.

Spektakl z Szwajcarii

Tegoroczny festiwal zdominują polscy artyści, a jedyną zagraniczną produkcją będzie spektakl „King Size” szwajcarskiego reżysera Christopha Marthalera. To komedia, której bohaterami jest małżeństwo w średnim wieku, elegancka starsza pani oraz pianista, a scenerią łóżko w pokoju hotelowym. „To spektakl zbudowany na eklektyce muzycznej – od operetki, przez folk, po muzykę pop” – mówił Studniak.

Podczas festiwalu odbędą się też premierowe wydarzenia - m.in. koncert Renaty Przemyk „Vera to ja” oraz prezentacja nowego przedsięwzięcia muzycznego L.U.C-a. Zaplanowano też koncert Tomasza Lipińskiego „Jeszcze będzie przepięknie”, który został przygotowany na 40-lecie jego kariery scenicznej.

Z kolei Koncert Galowy, zatytułowany „Niech będzie Pogodno”, będzie poświęcony twórczości zmarłego w ubiegłym roku Jacka „Budynia” Szymkiewicza. Wydarzenie wyreżyseruje Marcin Liber. Na scenie wystąpią: Jacek Beler, Rafał Derkacz, Ralph Kaminski, Tomasz Leszczyński, Marta Malikowska, Katarzyna Pietruska, Bartosz Porczyk, Albert Pyśk, Helena Sujecka, Emose Uhunmwangho i Klaudia Waszak.

Nieodłącznym elementem PPA jest Konkurs Aktorskiej Interpretacji Piosenki. Zwycięzca zostanie wskazany 31 marca w trakcie koncertu finałowego. Podczas drugiej części tego koncertu wystąpi ubiegłoroczna laureatka Konkursu Aktorskiej Interpretacji Piosenki Lena Witkowska.

Organizatorem PPA jest wrocławski Teatr Muzyczny Capitol.