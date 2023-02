The WAEVE (wymawiane jako "wave") to nowy projekt duetu Graham Coxon i Rose Elinor Dougall.

Graham Coxon jest jednym z uznanych bohaterów gitary swojego pokolenia. Jego wkład w Blur, jak również dziewięć solowych albumów od 1998 roku, nie wspominając o uznanych ścieżkach dźwiękowych, jest oczywisty. Jesienią tego roku ukaże się jego autobiografia „Verse, Chorus, Monster!” w wydawnictwie Faber and Faber. Rose Elinor Dougall to wokalistka i songwriterka z Londynu, która wydała trzy solowe albumy - ostatni to „A New Illusion” (2019). Współpracowała również między innymi z Markiem Ronsonem i Baxterem Dury.