04.04.2023 – Centrum Kongresowe ICE Kraków

Irlandzki alternatywny wokalista i autor tekstów Damien Rice rozpoczął swoją karierę muzyczną pod koniec lat 90. wraz z indie rockowym zespołem Juniper. Grupa podpisała kontrakt z wytwórnią Polygram w 1997 roku i wydała dwa single, "The World Is Dead" i "Weathermen", które osiągnęły umiarkowany sukces w irlandzkim radiu. Kiedy jednak przyszedł czas na nagranie pełnowymiarowego albumu, zasady kontraktowe wytwórni uniemożliwiły to zespołowi, a Rice odszedł z grupy.

Po krótkim odpoczynku w Europie, Rice wrócił do Dublina, aby ponownie skupić się na muzyce, zbierając wystarczająco funduszy na nagranie demo. Wysłał je do producenta/kompozytora filmowego Davida Arnolda (Björk, Nina Persson, Paul Oakenfold). Arnoldowi spodobało się tak bardzo, że zorganizował dla Rice'a mobilne studio, w którym mógł nagrać płytę. Jego pierwszy singiel, "The Blower's Daughter", stał się hitem Top 20, gdy pojawił się jesienią 2001 roku, a Rice wydał swój debiutancki album „O” na początku następnego roku. Album szybko rozprzestrzenił się w Wielkiej Brytanii, trafiając do pierwszej dziesiątki na brytyjskich listach przebojów i zdobywając status czterokrotnej platyny. W 2003 roku Rice wyruszył do Stanów Zjednoczonych, gdzie oprócz europejskich fanów zyskał także oddaną grupę amerykańskich. Po wydaniu kolekcji “B-Sides” w 2005 roku, Irlandczyk wydał swoją drugą płytę, “9”, pod koniec 2006 roku. Po intensywnym koncertowaniu, w tym występie na Glastonbury i supportowaniu Leonarda Cohena w Dublinie w 2008 roku, Rice nieco się wycofał. Wreszcie, w 2014 roku, ogłosił mały występ na obchodach 25-lecia Whelan's, lokalu w stolicy Irlandii. Jego trzeci album, “My Favourite Faded Fantasy”, został wyprodukowany przez legendarnego amerykańskiego producenta Ricka Rubina i wydany w listopadzie 2014 roku. Album ponownie osiągnął numer jeden na irlandzkich listach przebojów i dobrze poradził sobie w całej Europie.