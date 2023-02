Cztery zdobyte w tym roku nagrody Grammy uczyniły z Beyoncé rekordzistkę, posiadającą na swoim koncie aż 32 statuetki. I choć tym razem nie przyznano jej laurów w najważniejszych kategoriach, wokalistka potwierdziła swój status jednej z najbardziej wpływowych postaci światowego show-biznesu. Podczas 65. gali wręczenia Grammy doceniono m.in. jej ostatni album „Renaissance” w kategorii najlepszy album dance/elektroniczny. Dwa zapowiedziane na czerwiec koncerty w Polsce odbędą się w ramach „Renaissance World Tour”, która obejmie kilkadziesiąt miast na świecie.

„Renaissance” uznano za wielki powrót Beyoncé Knowles, która swój poprzedni album – wysoko oceniony przez krytyków i fanów „Lemonade” – wydała w 2016 r. Artystka, uważana za jedną z najsłynniejszych współczesnych gwiazd na świecie, przyjedzie do Polski po raz trzeci. W 2013 r. wystąpiła podczas Orange Warsaw Festival (koncert był częścią trasy „The Mrs. Carter Show World Tour”), a pięć lat później – na PGE Narodowym w ramach „On The Run II Tour”. Trasa promująca „Renaissance” rozpocznie się 10 maja i potrwa do 27 września.

Przed nami osiem ważnych koncertów, które odbędą się w tym roku na PGE Narodowym. Oprócz Beyoncé wystąpią na nim:

Red Hot Chili Peppers (21 czerwca)

Grupa obchodzi w tym roku 40-lecie. Kalifornijczycy siedmiokrotnie byli laureatami nagrody Grammy. Słyną z wyrazistych brzmień funkowych połączonych z alternatywnym rockiem, szczyptą rocka psychodelicznego i punka. Każdy, kto jest fanem tego stylu, musi znać ich największe przeboje, jak „Under The Bridge”, „Give It Away” lub „Californication”. W 2012 r. zespół został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame, a dziesięć lat później otrzymał swoją gwiazdę w Hollywoodzkiej Alei Sławy. 40. urodziny RHCP mają zamiar świętować z pompą i zaprosić na scenę gości. Wiadomo już, że z tej okazji na PGE pojawi się Iggy Pop.

Harry Styles (2 lipca)

Od momentu solowego debiutu w 2017 r. kariera brytyjskiego piosenkarza jest pasmem sukcesów, a jego trzy albumy: „Harry Styles”, „Fine Line” i nagrodzony podczas 65. gali Grammy jako album roku „Harry’s House”, sprzedały się w ogromnych nakładach i miały rekordowe liczby odtworzeń w serwisach streamingowych. Świat poznał Stylesa w 2010 r., gdy pojawił się w brytyjskiej wersji programu „X-Factor”; następnie był członkiem grupy One Direction. Jak sam mówi, chętnie inspiruje się muzyką m.in. The Beatles, Fleetwood Mac, Joni Mitchell, Harry’ego Nilssona i Stevie Nicks.

P!nk (16 lipca)

Wyrazista i bezkompromisowa – taki wizerunek sceniczny wykreowała Alecia Beth Moore występująca pod pseudonimem P!nk. Artystka umiejętnie łączy pop z rockowym pazurem. Słynie także ze spektakularnych show, obfitujących w efekty specjalne i niespodzianki. Na scenie towarzyszą jej tancerze i akrobaci. Wcześniej wystąpiła w Warszawie w 2019 r., a na scenie zabrzmiały jej największe przeboje, jak „Get the Party Started” i „Just Give Me a Reason”. P!nk nagrała jak dotąd osiem albumów studyjnych. Trzykrotnie zdobyła nagrodę Grammy.

Depeche Mode (2 sierpnia)

Bywały subkultury przywiązane do jednego gatunku muzycznego. Subkultura poświęcona jednemu zespołowi była jedna – tworzyli ją fani Depeche Mode. Co sprawiło, że Brytyjczycy zachwycili świat swoimi elektronicznymi brzmieniami i inspiracjami, które dziś nazywamy new wave, synth popem, dance rockiem lub po prostu alternatywnym rockiem? Z pewnością doskonałe piosenki, które tworzyła trójca Dave Gahan, Andy Fletcher i Martin Gore. Po śmierci Fletchera w ubiegłym roku istnienie grupy stanęło pod znakiem zapytania, jednak 4 października 2022 r. na konferencji prasowej w Berlinie zespół ogłosił, że nie zamierza rezygnować z koncertowania. DM zagrają też 4 sierpnia w TAURON Arenie w Krakowie.

The Weeknd (9 sierpnia)

The Weeknd to pseudonim kanadyjskiego wokalisty, autora tekstów piosenek i producenta muzycznego Abla Makkonena Tesfaye. Koncert muzyka w listopadzie odwołano, okazało się bowiem, że zainteresowanie fanów było tak duże, iż konieczne było rozbudowanie planów. Gwiazdor bywa porównywany do Michaela Jacksona, a jego widowiskowe trasy przynoszą milionowe zyski.

Imagine Dragons (14 sierpnia)

Powstała w Las Vegas grupa, której liderem jest Dan Reynolds, istnieje od piętnastu lat i dała się poznać dzięki takim przebojom, jak „Believer”, „Thunder” czy „Radioactive”. Muzycy stworzyli oryginalny styl, w którym pop miesza się z mocnymi brzmieniami rocka i muzyką alternatywną. Zespół wystąpił w ubiegłym roku w trakcie Open’er Festival. Tym razem odwiedzi Polskę w ramach trasy koncertowej „Mercury World Tour”, promującej najnowszy album, za którego wydaniem stoi legendarny producent Rick Rubin. W 2022 r. prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mianował muzyków grupy ambasadorami UNITED 24 – inicjatywy wspierającej pomoc humanitarną w Ukrainie.