Ten świat pędzi. Pędzimy i my. Czasem tracimy z oczu to, co najważniejsze. Tymi piosenkami chcemy powiedzieć – zatrzymajmy się na chwilę, spróbujmy dostrzec to, co nienamacalne. Pod warstwą świata materialnego tętni ten duchowy. Można go doświadczyć w przyrodzie, czyimś uśmiechu, w sobie, czy w muzyce... i właśnie z tą muzyką chcemy Was odwiedzić w waszych miastach. – mówi Sebastian Karpiel-Bułecka.



Na koncertach będziemy przeplatać repertuary ze wszystkich naszych płyt, ale bazą oczywiście pozostaną utwory z ostatniej. Będzie można usłyszeć „Chwilę” czy „Wielkie oczy” ale i „Boso” czy „Kiebyś ty”, damy też nowe życie zapomnianym już nieco piosenkom, świeżymi aranżacjami. Będzie bardzo ciekawie, gwarantujemy dużą dawkę energii, nie zabraknie też coverów.– dodaje zespół Zakopower.

Widzialne | Niewidzialne tour:

4.03 | Gdańsk, Stary Maneż

7.03 | Kieleckie Centrum Kultury

12.03 | Warszawa, Stodoła

17.03 | Kraków, Studio

14.04 | Bydgoszcz, Fabryka Lloyda

16.04 | Wrocław, Sala Audytoryjna (Hali Stulecia)