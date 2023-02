Zespół zagra 11 października 2023 w klubie Palladium w Warszawie.

Rodrigo y Gabriela zapowiedział swoją trzecią płytę „In Between Thoughts...A New World", która ukaże się 21 kwietnia. Album poszerzający tradycyjne brzmienie duetu o nowatorskie, elektroniczne brzmienia i uzupełniony dźwiękami orkiestry został wyprodukowany przez Rodrigo y Gabriela w studiu w Ixtapa w Meksyku.

Już przez ponad dwie dekady Rodrigo y Gabriela hipnotyzują publiczność na całym świecie swoją wirtuozerią. Rodrigo y Gabriela współpracowali w przeszłości z takimi artystami jak Metallica, Hans Zimmer czy Al Di Meola, co skutkowało chwalonymi przez krytyków i fanów singlami. Ich muzyka była wielokrotnie nagradzana, między innymi Latin Grammy Award (2019) i Independent Music Award. Koncert w Warszawie będzie częścią światowej trasy zespołu,