Zdobywca nagrody BRIT, multi-platynowy wokalista, autor tekstów, producent i gitarzysta

Reklama

James Bay wystąpi 22 czerwca w COS Torwar w Warszawie.

W 2022 roku Bay podzielił się pięknym teledyskiem do swojego singla "One Life". Udostępniając utwór na portalach społecznościowych, James komentował: "To jest piosenka, którą napisałem o mnie i Lucy. Po raz pierwszy spotkaliśmy się w wieku 16 lat i od tamtej pory jesteśmy razem. Ona wspiera mnie od pierwszego dnia. Od wieczorów na małych scenach, aż po moje największe koncerty. To była jedna przygoda za drugą, ale teraz jesteśmy na największej ze wszystkich. Wychowując naszą piękną córkę Adę". Oszałamiające wizualizacje do teledysku uchwycone w sposób, który przypomina bardzo osobisty i intymny film domowy przedstawiają parę podczas wspominania przełomowych momentów.