"Eurovision" to nazwa specjalnego programu koncertowego znanego słoweńskiego zespołu, który zaprezentuje niektóre ze swoich najbardziej znanych piosenek wraz z „The Engine of Survival", zupełnie nowym utworem, którego premiera odbędzie się w 2023 r.

Laibach od dawna porównuje się do wojskowych zespołów marszowych stworzonych do utrzymania wysokiego morale na polu walki, a koncertem w Kijowie, zespół wspiera Ukrainę i Ukraińców w ich walce przeciwko rosyjskiej i każdej innej agresji.

Cały dochód z koncertu w Kijowie zostanie przekazany na cele charytatywne i pomoc zwierzętom pracującym w Ukrainie.

14 czerwca zespół zagra w Bolkowie na festiwal Castle Party.