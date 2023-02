05.06.2023 – WROCŁAW – Stary Klasztor

07.06.2023 – WARSZAWA – Klub Hydrozagadka

Reklama

Ich poprzedni album “Boombox” z 2011 roku trafił na czołówkę list przebojów, a ich obecny album „Beatsteaks” utrzymywał się na niej przez pierwsze pięć tygodni. Przez lata, zespół opracował swój wyjątkowy dźwięk – bezkompromisowy w swojej naturze, jednak pozwalający na odsłanianie intensywności każdej piosenki.

Beatsteaks są bez wątpienia uważani za jeden z najbardziej znaczących niemieckich zespołów, a ich trasy koncertowe są zawsze wyprzedane. Co jest istotne, ten zespół jest przede wszystkim stworzony do występowania na żywo. Za każdym razem kiedy występują, porywają publikę swoją rzadką energią, niezależnie czy grają punk, rock, pop czy metal.

Dzięki trzeciemu albumowi “Living Targets”, z wspaniałym singlem „Let Me In”, Beatsteaks zyskali szerszą publiczność. Od tamtej pory są nie do zatrzymania, zbierając po drodze same sukcesy. Jednak zespołowi nie chodzi tylko o dobrą zabawę, energię i kolejne hity. Ci muzycy równie wielce zwracają uwagę na sprawy wewnętrzne.

Reklama

Na obecnie najnowszym albumie „Beatsteaks” udowadniają, że nie zamierzają spocząć na laurach. Ten zespół jest ciągle nienasycony, przy czym nie wywierają na siebie żadnej ogromnej presji. Z nimi nigdy nie ma czasowej bariery czy bezwzględnego parcia na sukces. Cokolwiek się zdarza, zdarza się dlatego, bo pięciu członków zespołu właśnie tego chce - ponieważ to czują i chcą przekazać tą energię dalej..