Tak o nadchodzących koncertach mówi Nergal:

„Udział w europejskich festiwalach to naprawdę mój ulubiony sposób na spędzanie lata. Celem Behemoth jest pokazanie naszej potęgi na tych ogromnych scenach wraz z największymi nazwami w świecie metalu. Przygotowaliśmy również kilka niesamowitych występów klubowych z u boku zarówno tych legendarnych i jak i bardziej współczesnych artystów. Nie możemy się doczekać, aby znów pojawić się wśród Was, Legiony!"

Szczegóły trasy „The Deathless Svmmer" przedstawiają się następująco:

04.06. CZ Plzen – Metalfest

08.06. PL Gdańsk – Mystic Festival

09.06. SE Sölvesborg - Sweden Rock

11.06. UK Donington, Download Festival

13.06. CH Pratteln – Z7 w/VENDED, GAEREA

15.06. FR Clisson – Hellfest

16.06. BE Dessel – Graspop

17.06. NL Utrecht – Tivoli Ronda w/HYPOCRISY, IMPERIAL TRIUMPHANT

18.06. DE Hannover – Capitol w/HYPOCRISY, SPIRITWORLD

20.06. DE Karlsruhe – Substage w/HYPOCRISY, SPIRITWORLD

22.06. NO Oslo – Tons Of Rock

24.06. FI Nummijärvi - Nummirock

28.06. ES Viveiro – Ressurection

02.07. IT Bologna – The Return of the Gods Festival w/KREATOR, PANTERA