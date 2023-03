W trakcie 2 dniowego SnowFest Festival na sześciu uzupełniających się scenach muzycznych: Main Stage, Tent Stage, Betclic Stage, Blonde Music Bar, Scenie Jelenia oraz Freezone Stage usłyszycie aż ponad 50 wykonawców.

Uczestników rozgrzeją czołowi reprezentanci gatunków od elektroniki, aż po hip-hop, w tym m.in. Pendulum, Dimension, Goldie, Digitalism, Fisz Emade Tworzywo, Bass Astral, An On Bast, asthma, Catz `n Dogz, Rysy, Last Robots, Ros Addiction & MC Conrad.

W najbliższy weekend 3 i 4 marca 2023roku Szczyrk już po raz dziesiąty przywita festiwalowiczów.